L'Uafa di cui fanno parte 22 federazioni calcistiche (10 asiatiche e 12 africane) ha ribadito il proprio sostegno a Gianni Infantino
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L'Uafa di cui fanno parte 22 federazioni calcistiche (10 asiatiche e 12 africane) ha ribadito il proprio sostegno e apprezzamento, per il prossimo futuro, nei confronti del presidente della Fifa Gianni Infantino, "che nel corso di oltre un decennio ha rafforzato l'unità all'interno della comunità calcistica mondiale",
"ha ulteriormente sviluppato e fatto crescere questo sport e ne ha ampliato la portata globale in modo da tutelare gli interessi di tutte le parti interessate e soddisfare le aspirazioni dei calciatori e dei tifosi di tutto il mondo".
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