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"Mi auguro che, dal 15 dicembre, si possa riprendere quel dialogo che è indispensabile per fare le riforme che devono essere fatte. Pericolo di slittamento delle elezioni? Mi auguro di no".

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Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, a margine della presentazione delle maglie e dell'accensione del Tempio di Venere a Roma per "Corri Libera", in merito all'ufficializzazione delle candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani in vista dell'assemblea elettiva della Figc. A chi chiede se in caso di un passo indietro da parte di Malagò nella corsa alla Figc Mancini possa seguirlo, il ministro ammette che "non mi sembra ci siano segnali di addio da parte di nessuno".

Parlando della Nazionale, invece, Abodi sottolinea come "ci inorgoglisce. Siamo felici dei risultati, dei comportamenti degli atleti e del loro modo di fare squadra. I risultati, quando c'è un'ottima guida e i giocatori hanno motivazioni, arrivano. Ma adesso dobbiamo pensare anche alle altre cose che vanno fatte. Registro anche un altro bel successo dell'Under 21 quindi che sta concorrendo per la qualificazione a Los Angeles 2028 e sta facendo un percorso molto positivo. Siamo vicini anche a loro".