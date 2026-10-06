C'è l'intesa tra il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della Figc

Marco Astori
marotta

VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."

C'è l'intesa tra il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della Figc con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò.

malagò, presidente della figc
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E' quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti: a breve si riunira' la Giunta Coni, per il varo del provvedimento.

(ANSA)

Giovanni Malagò

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