C'è l'intesa tra il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della Figc
VIDEO / Marotta: "FIGC? Malagò autorevole e competente, era necessario uno così. La Serie A..."
C'è l'intesa tra il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Federcalcio, Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della Figc con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò.
E' quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti: a breve si riunira' la Giunta Coni, per il varo del provvedimento.
(ANSA)
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