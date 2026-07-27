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La FIGC ha convocato per domani alle ore 12 il Consiglio Federale. Attraverso una nota ufficiale, la Federcalcio ha comunicato la decisione di programmare per martedì 28 luglio una riunione.

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Di seguito la nota ufficiale con i temi all’ordine del giorno:

"È stata convocata per le ore 12 di martedì 28 luglio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 1° luglio, alle comunicazioni del presidente e alle modifiche regolamentari, i seguenti punti: informativa del segretario generale; l’elezione dei componenti del Comitato di Presidenza; l’integrazione dell’organico del campionato di Serie C; la nomina del presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; le date dell’attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2026/2027 per i campionati nazionali; varie ed eventuali".