L'Aic e l'Aiac sono pronte ad annunciare la candidatura di Adriano Galliani, mentre - con l'appoggio del Como - la maggioranza dei club della Lega Serie A resta dalla parte di Giovanni Malagò. Sono le ultime indiscrezioni nella sfida per la presidenza della Figc, secondo quanto apprende LaPresse a pochi giorni dalla deadline, fissata per il 4 novembre, per depositare le candidature in vista delle elezioni federali che si terranno il 14 dicembre a Roma. Con la firma in arrivo del club lombardo l'attuale commissario della Figc può infatti contare sul sostegno della massima serie.

Nella giornata odierna si è svolto un incontro telefonico tra le quattro Leghe di Serie A, Serie B, LegaPro e Lnd per cercare di trovare una quadra in vista delle prossime elezioni federali e verificare una possibile compattezza attorno a un nome. Il vertice si è rivelato interlocutorio: è previsto un nuovo aggiornamento tra i club di Serie A nella giornata di venerdì. Intanto, però, secondo quando si apprende, le componenti tecniche (Assocalciatori e Assoallenatori), sono pronte a proporre lo storico dirigente del Milan, che proprio nei giorni scorsi si è tesserato con il club dilettantistico milanese Enotria 1908 facendo intendere di voler lanciare la sfida a Malagò per la presidenza della Federcalcio.