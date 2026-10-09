Il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre

Marco Astori
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Il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

malagò, presidente della figc
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All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4, dello Statuto Federale; l’elezione del presidente federale.

(figc.it)

malago ter coni

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