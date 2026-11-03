GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Giovanni Malagò - apprende l'ANSA - ha appena depositato in Federcalcio la sua candidatura a presidente federale. A supporto, spiega la Figc, l'attuale commissario ha allegato una documentazione con il modello di presentazione della candidatura e 11 schede di accreditamento dei club contenenti le sottoscrizioni dei delegati della Lega di Serie A.

Presentato anche il documento programmatico sulla attività della Fedecalcio per il quadriennio olimpico, la copia del tesseramento e la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi diretti o indiretti né incompatibilità, come prescrivono i punti 4 e 5 dell'articolo 29 dello Statuto Figc. Prodotte anche la copia del Certificato del Casellario Giudiziale, e la copia del Certificato dei Carichi Pendenti.