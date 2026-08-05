Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di "coordinatore dei progetti delle attività giovanili"

Marco Macca
Immagine 2026-08-05 132410

VIDEO / Milan-Inter, prima dell'inizio a Perth omaggio da brividi a Baresi: le immagini

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di "coordinatore dei progetti delle attività giovanili". Lo ha annunciato al telefono all'ANSA il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò.

zola

"Io e Ranieri l'abbiamo fortemente voluto - ha aggiunto Malagò - condividendone la scelta col presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario".

Zola su Conte Mourinho
Getty Images

"Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro - conclude il presidente Figc - rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro".

zola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti