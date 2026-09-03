Luis Figo avrebbe potuto scrivere un capitolo molto diverso nella parte finale della sua carriera. Dopo aver lasciato il Real Madrid nel 2005, il portoghese era molto vicino al trasferimento al Liverpool, ma la lentezza nelle trattative finì per far saltare tutto e il portoghese poi scelse l'Inter.

"Il motivo fu il tempismo e una disponibilità economica che dipendeva da decisioni che il Liverpool doveva prendere. Il club impiegò molto tempo per decidere e, in quel periodo, io dovevo prendere rapidamente una decisione sul mio futuro. Non potevo aspettare", ha spiegato l'ex calciatore.

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"Poi è arrivata l'Inter e le cose si sono risolte rapidamente, dopo un incontro che ebbi con il presidente Moratti. Da quel momento in poi non si tornò più indietro. Quando ero piccolo, il Liverpool aveva una grande presenza in Europa. Forse era il club in cui mi sarebbe piaciuto giocare e in cui, alla fine, non sono andato. Ho avuto la fortuna di giocare nelle migliori squadre del mondo e sono felice per questo. Non sento di non aver realizzato quel desiderio".

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L'ARABIA SAUDITA

Quella con il Liverpool non fu l'unica operazione che avrebbe potuto cambiare il finale della sua carriera. Due anni più tardi, nel 2007, Figo ebbe infatti anche la possibilità di lasciare l'Italia per giocare in Arabia Saudita. "Prima di tutto il boom che si vive oggi lì, ho avuto la possibilità di firmare per una squadra saudita. Era il 2007, quando stava per scadere il mio primo contratto con l'Inter. Non si concretizzò perché le persone coinvolte non erano serie. Alla fine sono rimasto altri due anni all'Inter. Ma allora l'Arabia non era quella che è oggi".

(Sport.es)