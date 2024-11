"San Siro, dove tutto è iniziato ". Così su Instagram Filip Stankovic, il portiere del Venezia, in prestito dall'Inter , dopo la sconfitta di ieri sera. "Il risultato non ci premia ma la voglia di lottare fino all’ultimo secondo e la forza del gruppo contano più di tutto. La strada è giusta", ha scritto il portiere figlio di Dejan, ex centrocampista nerazzurro. La sua storia è legata strettamente a quella dell'Inter. Perché c'era quando il papà vinceva con la maglia interista addosso e ha vinto anche lui con quei colori a cui ha detto arrivederci.

Il suo post è stato preso d'assalto dai tifosi ma anche dai giocatori dell'Inter di Inzaghi. Gli ha risposto persino Calhanoglu con una faccia un po' dispiaciuta e un cuore. Emoticon dispiaciuta perché Filip ha fermato proprio il centrocampista con una gran parata: «È stata la palla più difficile da fermare - ha detto a fine partita a proposito della parata sul turco - quel tiro era veramente forte". E il cuore perché c'era da complimentarsi. Due fiamme per lui anche da Dimarco a sottolineare il riconoscimento di una serata strepitosa per il portiere classe 2002. Sebastiano Esposito, ex nerazzurro in prestito come lui, ha scritto: "Fiero di te". Diversi i like degli altri giocatori nerazzurri avversari nella serata di ieri: da Frattesi a Correa, fino a quello di Sommer suo dirimpettaio. Anche lui ieri sera chiamato ad una prestazione extra large in un paio di occasioni per salvare l'uno a zero di Lautaro.