Intervistato da Sky Sport, Filip Stankovic parla della sua crescita da quando è al Venezia. L'ex portiere dell'Inter ringrazia Stroppa e lo staff per i miglioramenti avuti in questi anni. "Il mister stroppa mi ha fatto provare tante giocate nuove che prima non vedevo. Mi ha aperto una nuova visione e sono davvero contento di lavorare con lui e con lo staff che mi aiutano a crescere su questo, con i piedi e con la costruzione dal basso".

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"Portiere di riferimento? Per me il mio idolo è sempre stato Julio Cesar, ma poi mi sono sempre ispirato a Samir Handanovic. Mi sono allenato con lui 2-3 anni e allenarmi con lui ogni giorno è stata una lezione. Cercavo di rubare il più possibile, sia in porta che con i piedi, ma anche fuori dal campo perché è un professionista. A me piace molto chi viene primo al campo e poi va via per ultimo. Cura ogni dettaglio e cerco di essere un po' come lui".