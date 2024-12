La Fiorentina ieri ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Conference League. Niente spareggi per la squadra di Raffaele Palladino e ora per il recupero del match di campionato contro l'Inter dipende tutto dal percorso in Champions League dei nerazzurri. La vittoria di ieri con l'Udinese, infatti, ha riempito lo slot per dicembre. Quando si può recuperare? Gli aggiornamenti arrivano dalla Gazzetta dello Sport.