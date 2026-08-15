Sara Fiorini ha vinto la maratona di marcia agli Europei di atletica leggera in quel di Birmingham.

Nel post gara, la Fiorini ha spiegato a Sky Sport come il trasferimento a Milano, avvenuto due anni fa, abbia fatto la differenza:

"A settembre 2024 mi sono trasferita a Milano, ho scelto prima la città che l'Università o il posto dove allenarmi perché ero innamorata di Milano per varie cose tra cui l'Inter.

Milano mi ha cambiato la vita, poi il resto è stato tutto di conseguenza. Quando ti trovi bene in un posto, poi escono anche i risultati e sei più serena"