"Milano mi ha cambiato la vita, poi il resto è stato tutto di conseguenza", ha dichiarato Sara Fiorini ai microfoni di Sky
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Sara Fiorini ha vinto la maratona di marcia agli Europei di atletica leggera in quel di Birmingham.
Nel post gara, la Fiorini ha spiegato a Sky Sport come il trasferimento a Milano, avvenuto due anni fa, abbia fatto la differenza:
"A settembre 2024 mi sono trasferita a Milano, ho scelto prima la città che l'Università o il posto dove allenarmi perché ero innamorata di Milano per varie cose tra cui l'Inter.
Milano mi ha cambiato la vita, poi il resto è stato tutto di conseguenza. Quando ti trovi bene in un posto, poi escono anche i risultati e sei più serena"
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