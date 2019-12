Flamengo, UFFICIALE: colpo in attacco, preso Pedro Rocha. Si complica l’affare Gabigol?

Colpo di mercato per il Flamengo, che ha ufficializzato l’ingaggio di Pedro Rocha: l’attaccante brasiliano, nell’utima stagone in forza al Cruzeiro, arriva in prestito fino al 31 dicembre 2020 dallo Spartak Mosca, club proprietario del suo cartellino.

Un affare che potrebbe avere delle ripercussioni anche per quanto riguarda il mercato dell’Inter: l’arrivo di Pedro Rocha potrebbe significare l’impossibilità di riscattare Gabigol, per il quale i nerazzurri non intendono fare sconti.