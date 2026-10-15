Sandro Sabatini, nel corso del suo ultimo podcast, è tornato anche sul rendimento delle italiane in Champions League questa settimana, tutte sconfitte dalle rispettive avversarie. A proposito dell'Inter, in particolare, il noto giornalista ha rivisto in parte il suo parare su quanto fatto dai nerazzurri negli anni con Simone Inzaghi in panchina:

"Devo fare un esame di coscienza: ho sempre detto che l'Inter per fare due finali di Champions League aveva buttato due scudetti. Per quanto riguarda l'Italia credo di aver detto la verità, ma in maniera un po' troppo negativa nei confronti dei miracoli compiuti dall'Inter di Simone Inzaghi in Champions. Con grande onestà intellettuale va considerato che o le italiane di oggi si svegliano oppure rivalutiamo anche quanto fatto da Inzaghi, sbeffeggiato perché perdeva in campionato o la finale 5-0 Tutta la vita preferisco scudetto e coppa Italia, perché in bacheca ci vanno le coppe, ma quello che faceva Inzaghi in Champions League non era assolutamente ordinario".