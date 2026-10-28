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Venezia-Inter è anche la sfida tra i fratelli Stankovic, con Filip e Aleksandar entrambi in campo dal 1' e che per la prima volta si ritrovano uno di fronte all'altro. Una serata storica per tutta la loro famiglia, e che non poteva vedere papà Dejan sugli spalti: impossibile non rimanere travolti dalle emozioni, dall'orgoglio nel vedere i propri figli sfidarsi in Serie A all'impossibilità di fare il tifo, con il cuore necessariamente diviso a metà.