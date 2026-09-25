Davide Frattesi è tornato sull'incredibile semifinale di Champions League tra Inter-Barcellona

Gianni Pampinella
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Protagonista della nuova stagione di My Skills, programma di Dazn, Davide Frattesi è tornato sull'incredibile semifinale di Champions League tra Inter-Barcellona di due anni fa. "Irripetibile. Considera che sono andato a dormire alle 10 della mattina per l'adrenalina, una cosa fuori di testa".

acerbi gol esultanza inter barcellona
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"Dopo l'esultanza ho avuto un po' di giramenti di testa perché avevo urlato troppo. Il dottore mi ha dato il gel energetico e mi sono ripreso un po', vedevo le stelle. Poi Acerbi ha fatto un gol... Lui, è troppo forte, il destro non lo usa manco per salire sul pullman, fa un gol di destro pazzesco, da attaccante. È stato tutto speciale".

Frattesi

(Dazn)

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