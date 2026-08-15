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La Lazio non poteva impegnarsi in un obbligo di riscatto, così i due club hanno rivisto l'accordo per far sì che non saltasse l'operazione:

Come spiega il Messaggero, "Catastrofe sfiorata, all'inferno e ritorno. L'ultima telenovela dell'estate si chiude tra i cori di giubilo a Fiumicino di cento tifosi accorsi ad accogliere il nuovo innesto allo scoccare delle 18, con 5 ore di ritardo sul programma. Chiuso col beneplacito di un'inedita eclissi di sole, l'affare Frattesi ha rischiato di naufragare nell'abisso delle restrizioni del mercato a saldo zero.

Screen dall'intervista dai canali ufficiali della Lazio

Con la Lazio impossibilitata a impegnarsi per un obbligo condizionato di riscatto troppo oneroso, il deposito del contratto in base agli accordi cristallizzati al giovedì sera - appena un milione di prestito e vincolo d'acquisto a giugno 2027 fissato a 14 in caso di piazzamento tra le prime dieci - sarebbe rimasto improduttivo di effetti fino alla copertura dei costi. Da li i fitti colloqui con l'Inter e una telefonata-lampo a mezzogiorno tra Lotito e Marotta: termini dell'affare rivisti in fretta e ostacoli aggirati alzando la posta nel breve. Prestito da 5 milioni, diritto di riscatto a 10, metà della futura rivendita ai nerazzurri. Muta la formula, non la sostanza. Ma il classe '99 è accontentato e Gattuso gongola: ufficializzato in serata, avrà il "suo" numero 16".