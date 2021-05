Gagliardini: “Unico rammarico quello di non poter festeggiare con i tifosi, l’impresa…”

Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Sono abbastanza contento, anche se non sono riuscito a finire la partita per un problema personale che mi sto trascinando in questi giorni. Gol...

Sabine Bertagna

Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Sono abbastanza contento, anche se non sono riuscito a finire la partita per un problema personale che mi sto trascinando in questi giorni. Gol contro la Samp? Casualità, importante è buttarla dentro. Contro chiunque. La gioia e l'impresa fatta sono sotto gli occhi di tutti. Il fatto che non ci possano essere i tifosi sarà un rammarico che ci porteremo avanti per diversi anni. Sono emozioni uniche e vanno vissute con i tifosi. Le emozioni più belle. Ce la stiamo godendo per quanto sia possibile. Nella partita con il Sassuolo c'è stata un po' una svolta, poi le vittorie con Juve e Milan sono state altre vittorie fondamentali".

(Inter TV)