"L’Inter ha ingaggiato Thuram per essere la terza punta, non per fare il titolare. Lui però ha sfruttato al meglio la situazione dimostrando il suo valore. Sono felice per lui perché è un ragazzo meraviglioso, tutti lo amano. Ha ancora aspetti in cui può migliorare, ma già ora il suo approccio al gioco è 10/10. Ha meritato elogi per questo. Complimenti anche a lui per aver contribuito a tanti gol segnati dall’Inter la scorsa stagione”.