Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha toccato diversi argomenti partendo dalla clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia per mano del Mantova. "La Lazio ha sia un problema tecnico, dato che la squadra non e competitiva, che il problema ambientale. Queste componenti fanno capire che la squadra è una bomba ad orologeria. Gattuso parla di lavoro, ma non è solo quello il problema".

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Il Milan lo vedi così indietro?

"Non vedo un progetto, non vedo un'idea e non vedo chiarezza in nulla. Ora stanno provando a liberarsi di Leao, ma penso che lo comprerà qualcuno solo se lo regalano. Si gioca all'improvvisazione e non si capisce dove vogliano arrivare. Ad oggi senza dubbio è meglio la Juventus. Quantomeno i bianconeri hanno un progetto in testa e un allenatore che conosce il calcio italiano. Amorim è un'incognita invece, anche se il vero problema lì rimane la società".

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Come griglie chi metti davanti?

"L'Inter è la più forte, ma farei attenzione anche al Como. Ha una proprietà solida, un allenatore capace e una squadra forte. L'unica incognità sarà il giocare ogni tre giorni".