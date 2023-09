Garcia: “L’ambizione del Napoli è difendere lo scudetto ma dobbiamo finire nelle prime 4”

"L'ho già detto all'inizio, un club come il Napoli deve essere ogni anno in Champions, dobbiamo finire tra i 4", commenta Garcia

"De Laurentiis ha chiesto lo scudetto o il ritorno in Champions? L'ho già detto all'inizio, un club come il Napoli deve essere ogni anno in Champions, dobbiamo finire tra i 4. Poi è chiaro quando hai ambizioni e sei campione d'Italia, l'ambizione è difendere con gli artigli lo Scudetto che abbiamo sul petto. Vediamo, per ora siamo quinti e non ci va. Pensiamo solo a domani".