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E' Pio Esposito l'uomo del momento in ottica Nazionale. Ne ha parlato così Luigi Garlando, giornalista, nel podcast "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport.

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"E' cresciuto che è la cosa più importante: anche i gol lo sono, ma un anno fa questi non li faceva. Era magari più intimorito, giocava molto più di sponda: mentre adesso attacca l'area con molta più qualità. I due gol che ha strappato a Upamecano e a Ramon sono gol di un trentenne: sta crescendo in esperienza e conoscenze, ha l'umiltà del campione. Bello bello".