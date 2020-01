Le rivali – Napoli, Gattuso: “L’Inter ha grandi qualità, merito di Conte. Mertens…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter di Antonio Conte, Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha presentato così il big match del San Paolo:

MATCH IMPORTANTE – “Sono orgoglioso di essere l’allenatore del Napoli, sono preoccupato per l’importanza del match e non per le rivalità passate. L’Inter ha una grande mentalità ed è una squadra composta da grandi calciatori, dobbiamo affrontarla al meglio“.

MERTENS – “Mertens? In settimana per tre giorni non ha toccato palla, a livello aerobico invece ha lavorato bene. Ieri mattina abbiamo deciso di fare una risonanza e c’è un po’ di edema. Abbiamo deciso di mandarlo a casa per farsi manipolare un po’ dall’uomo di fiducia. Tornerà mercoledì sera“.

CONTE – “Antonio ha dato mentalità all’Inter e dà la sensazione che sanno soffrire, riescono sempre a ripartire, combattono su ogni pallone e hanno grandissima qualità. Questo è merito dell’allenatore, perché giocano da collettivo. Io voglio questo: una squadra che giochi insieme e che difenda e attacchi in maniera ordinata. Nell’Inter lo vedo e vorrei vederlo anche nei miei“.