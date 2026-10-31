"Il nostro obiettivo sono i 40 punti. Anche io non sono abituato a vedere classifiche così. Non avrei mai pensato dopo nove giornate di essere lì, ci speravo ma gli obiettivi erano altri, mancano tantissime partite e la voglia deve rimanere intatta. Con 29 partite e tanti punti a disposizione vedremo dove arriveremo". Così Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida al Cagliari, ribadisce l'obiettivo della squadra biancoceleste.

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Poi, sul Cagliari, ammette come sia "una squadra ostica, si sa difendere bene e riparte altrettanto bene, allenata benissimo da Pisacane che è un amico. Ha tutte le caratteristiche per diventare una partita difficile, con la Roma ha avuto tante occasioni. Non dobbiamo sottovalutare l'avversario", mentre a chi chiede del rapporto con il presidente, Claudio Lotito, sottolinea come questo sia "sempre presente, stasera viene a mangiare con la squadra, anche in trasferta è presente ed è giusto che sia così e parli con la squadra. Poi lui certe cose le vede in maniera diversa, ma c'è grandissimo rispetto e grandissima comunicazione".

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Poi un pensiero al mercato con Gattuso che rivela come "è normale che, con il rapporto instaurato con i giocatori, non è venuto nessuno a bussare alla mia porta e spero che non venga nessuno. Spero non succeda nulla perché sarebbe un peccato", mentre sui tifosi, accorsi in massa a Sassuolo per sostenere la squadra ammette che "fa piacere ma penso che sia merito dei ragazzi per le loro prestazioni che hanno creato questo entusiasmo. Ho ringraziato i tifosi, sembrava una festa scudetto", conclude.