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L'Inter partirà con i favori del pronostico nel campionato di Serie A 2026-27 ormai alle porte. Ne è convinta anche la Gazzetta dello Sport, che scrive:

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"Per ora è un sì. L’Inter resta la favorita. Ha detto arrivederci a cinque colonne – Acerbi, De Vrij, Darmian, Dumfries e Sommer – tendendo la mano all’esperienza (Stones). La struttura è la stessa: 3-5-2 di qualità e palleggio con capitan Lautaro e Thuram davanti. Hanno tutti un anno in più, ma giocano sempre a memoria".

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"Alla truppa s'è aggiunto anche Stankovic, regista del futuro. La sfida, stavolta, sarà confermarsi in campionato e riscattare l’eliminazione col Bodo ai playoff di Champions. A referto mancano un esterno destro e un centrale difensivo. Il solito Diouf, lì a destra, non può bastare. Gli ultimi anni hanno dimostrato che vincere due scudetti di fila è sempre più difficile: l’ultima a riuscirci è stata la Juventus, che nel 2019-20 centrò l’ultimo dei nove titoli consecutivi".

(Fonte: gazzetta.it)