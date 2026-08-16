Cresce sempre di più e ci prende gusto. Andy Diouf convince eccome nel nuovo ruolo sulla fascia destra e anche contro il Betis Siviglia è stato fra i migliori
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Cresce sempre di più e ci prende gusto. Andy Diouf convince eccome nel nuovo ruolo sulla fascia destra e anche contro il Betis Siviglia è stato fra i migliori.
Scrive su di lui la Gazzetta dello Sport:
"Che Dio(uf) ti benedica, finiranno per dire i tifosi nerazzurri, tra una discesa e l'altra del francese. Andy ci ha preso gusto sulla fascia destra, continua a regalare bollicina. Spence, che si sente “sulla luna” è avvisato: ha un competitor di livello".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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