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L'Inter dovrà ripartire subito col piede sull'acceleratore. In casa nerazzurra sanno che c'è margine per mettere da parte un po' di punti nelle prime gare di questo scorcio di campionato che separa dalla prossima sosta. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport di stamattina:

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"Cristian Chivu ha davanti a sé una ripartenza in teoria pianeggiante: Parma, Bologna, Fiorentina e Venezia. Il calendario interista si impennerà alle porte di novembre. Il 31 ottobre il derby con il Milan e la settimana successiva, il giorno 8, il Como a San Siro. Riempire la dispensa, è questa la missione. Metter via punti per affrontare spensierati il Milan e il Como.

Chivu ha un problema, l’Inter incassa troppi gol. Ne ha subiti 8, peggior difesa del gruppo di testa. Un vizio da correggere, la storia dice che lo scudetto di solito lo vince chi protegge meglio la porta. Non è sempre così, parliamo di una tendenza, ma la media di 1,6 reti incassate a match non promette nulla di buono. Nel mese che ci separa dalla prossima interruzione, avremo la verità sull’Inter: è ancora la squadra regina e padrona o è diventata attaccabile? Oggi pomeriggio attenzione a Romero, il “Lautarino” del Parma".