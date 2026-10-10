GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Moderato turnover, dovuto soprattutto agli impegni delle nazionali, ma non troppo. E, soprattutto, senza alcun pensiero al Bruges e alla Champions League. Cristian Chivu, rispetto alle sensazioni della vigilia, cambia scelte e prepara la formazione dell'Inter che alle 18 a San Siro affronterà il Parma.

In porta, contrariamente a quanto emerso in questi giorni, dovrebbe giocare Martinez. A centrocampo confermata la chance per Stankovic, con Diouf a destra. In attacco, accanto a Thuram, alla fine potrebbe spuntarla clamorosamente Lautaro Martinez, finora dato in panchina. Ecco la probabile formazione dell'Inter: