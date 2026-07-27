Il primo bilancio della Rosea al termine del ritiro dei nerazzurri di Chivu in terra teutonica
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COSA VA
Si è concluso il ritiro in Germania dell’Inter. Con il successo per 2-1 in rimonta in extremis sul Karlsruher, la formazione nerazzurra guidata da Cristian Chivu ha terminato i dieci giorni di lavoro in terra teutonica nel migliore dei modi.
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Una vittoria arrivata dopo la prima sgambata contro la rappresentativa locale dell'Aasen, con il successo per 16-0.
La Gazzetta dello Sport traccia un primissimo bilancio.
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