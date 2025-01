"Il francese assieme a Correa ha partecipato alla seduta, i due saranno dunque in panchina. Inzaghi ha provato soprattutto la connessione tra il capitano e Mehdi, a caccia ancora del primo gol su azione da interista. Poi l’Inter è tornata in albergo per pranzo e per riposare, poi si muoverà verso lo stadio Al-Awwal verso le 20.10 ora saudita, 18.10 italiana", aggiunge il portale.