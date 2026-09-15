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È Nicolò Barella il migliore in campo di Inter-Udinese nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano il centrocampista ha sfoderato una prestazione da 7,5: "Indemoniato. La tenacia che arriva la scarica elettrica del pareggio è lodevole: il lancio che innesca il circuito del 3-2 è geniale". 7 per Carlos Augusto: "Estrae dal piede sinistro una pepita dal valore inestimabile: è il bellissimo gol che riaccende San Siro, il secondo dopo Madrid".

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6,5 per Curtis Jones: "Entra con efficacia nel gioco, architettando il fraseggio dal quale scaturisce il quarto gol. Piano piano diventerà insostituibile per l’Inter". 4,5 per Josep Martinez: "In tilt dopo l’errore di Madrid. Esce indeciso sullo 0-1, si piega male sul 5-3. E sul secondo gol, che è quasi un cross, mamma mia". 7 per Cristian Chivu: "Non cambia cinque pezzi per scelta, vedi l’infortunato Calhanoglu e lo stanco Lautaro. Ma può ancora applaudire la reazione collettiva".

(Gazzetta dello Sport)