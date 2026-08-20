In mezzo a tante certezze e ai nuovi acquisti, nell'Inter è pronta a mettersi in mostra una bella sorpresa, che potrà ritagliarsi uno spazio importante
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In mezzo a tante certezze e ai nuovi acquisti, nell'Inter è pronta a mettersi in mostra una bella sorpresa, che potrà ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione, anche in un ruolo non suo. Secondo la Gazzetta dello Sport, una delle note positive inaspettate di questa stagione potrebbe essere Andy Diouf:
"In un’Inter con gerarchie forti, la sorpresa può arrivare da Parigi. Indizi seminati lungo il percorso da Diouf: 3 gol in estate tra Juve e Karlsruher e l’impressione che da esterno destro ci sappia fare".
"Non serve Csi per dire che avrà spazio, probabilmente da mancino iper-atipico che fa il quinto a destra. Se la gioca con Spence e, tra Serie A e coppe, si sa come andrà: Chivu ruoterà...".
(Fonte: gazzetta.it)
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