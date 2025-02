"Calhanoglu da quando è diventato regista, la sua carriera ha fatto un salto di qualità evidente. Non è un momento eccezionale ma l'Inter è abituata a vincere, ha giocatori esperti e caratura internazionale. Non tanto di più rispetto al Napoli ma tanto sull'Atalanta, che è giovane, dà sempre la sensazione di essere bellissima ma anche ingenua. L'Inter ha qualcosa in più sulle altre due, non è vero che ha due squadre. Alcune seconde linee sono credibili ma se giocano Correa e l'attuale Taremi che è stata una delusione finora o Arnautovic è diverso da Thuram e Lautaro. Il parco attaccanti del Milan, se fai la somma di tutti i giocatori, è nettamente superiore all'Inter. Al Napoli andrebbe bene anche il pareggio nello scontro diretto, l'Inter può cadere in altre partite. Se perde in casa con l'Inter, non è che si chiuda il campionato ma sarebbe più difficile da recuperare"