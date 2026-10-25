GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Caos dopo Napoli-Roma di ieri sera: Max Allegri, furioso per alcuni episodi arbitrali, si è lasciato sfuggire questa frase lontano dai microfoni: "L’anno scorso vi hanno messo la Champions in tasca ed ho pagato io con il Milan".

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Duro il commento su X di Maurizio Pistocchi, che scrive: "Le dichiarazioni di Allegri riferite nel dopo partita di Napoli-Roma sono gravissime.

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Allegri ipotizza un illecito sportivo, compiuto da terzi per favorire la Roma? Ne risponderà di fronte alla Procura Federale, che ovviamente dovrà aprire una inchiesta. In ogni caso, comunque vada a finire, una pessima figura".