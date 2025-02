"La Juve spegne la luce in Olanda, è la chiusura orribile per il calcio italiano in Champions. Siamo un calcio italiano assente da due Mondiali, da un Europeo flop. Le fiammate arrivano ogni tanto, come la Juve che poi sparisce. Ci sono scelte poco chiare, i cambi anche. Alla Juve bastava pareggiare invece ha perso e male. Sentire che rifarebbe tutto e non è stato buttato via nulla non va bene come risposta. Qualche problema c'è stato nel percorso, bisogna ricordarlo. Una Juve che va a picco non è normale. Poi c'è il caso Vlahovic: come lo venderai ora tenendolo sempre in panchina? Cambierei modulo, magari usando due punte finalmente, per cambiare qualcosa. Sono abbastanza seccato e non mi piacciono le risposte date. C'è qualcosa se non funziona in difesa, se prendi sempre gol. Il terzo gol l'ho visto troppe volte in stagione, c'è qualcosa che non va".