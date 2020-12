Giroud, 4 gol in Champions. Elogi da Lampard ma: “Devo calmare l’entusiasmo…”

Giroud ha regalato al Chelsea una larga vittoria per 4-0 in CL contro il Siviglia. Ma alla fine della partita Lampard, il suo allenatore, pur elogiandolo non gli ha dato certezze sulla prossima gara, quella con il Leeds. «Quando segni quattro gol di questo livello in CL significa che la prestazione è stata fantastica, soprattutto visto l’avversario. A parte il rigore gli altri gol di Giroud sono stati di grande qualità, collettiva ed individuale. Infatti quando è uscito, dalla panchina gli è stato tributata una standing ovation, sono molto felice per lui. Devo però calmare l’entusiasmo. Dopo un risultato del genere la gente è euforica ma, come dico sempre, dobbiamo dimostrare continuità che si tratti della Premier League o della Champions non possiamo giocare come contro il Siviglia e poi abbassare il livello. Il prossimo test per noi sarà quello di mantenere questo livello», ha detto il tecnico del club inglese. Ma non ha dato certezze a Giroud su un impiego da titolare nella prossima partita. Per il giocatore si parla di addio a gennaio e c’è ancora l’Inter tra le squadre interessate a dargli spazio.

(Fonte: SS24)