Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni in merito all'ultima giornata del campionato Primavera. Per quanto riguarda l'Inter, nel corso della gara contro il Lecce (vinta per 1-4) Francesco Stante ha rimediato il quarto cartellino giallo della sua stagione, ed entra così in regime di diffida: alla prossima ammonizione verrà squalificato. Seconda sanzione, invece, per Luca Di Maggio.