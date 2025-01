Tra i giocatori non espulsi, una giornata di squalifica a Pawel Dawidowicz del Verona e Isak Hien dell'Atalanta, che erano entrambi diffidati. Per lancio di oggetti, petardi o fumogeni in campo da parte dei rispettivi sostenitori dovranno pagare settemila euro il Napoli, cinquemila il Venezia, quattromila l'Atalanta e duemila il Verona. Al Milan è stata inflitta un'ammenda di tremila euro per aver ritardato l'inizio del secondo tempo.