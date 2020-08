Godin: “Esperienza importante, ma non ti garantisce la vittoria. Serve qualità e personalità”

Intervistato dalla Uefa, il difensore dell’Inter Diego Godin ha parlato in vista della semifinale di Europa League di domani contro lo Shakhtar:

“È sempre importante l’esperienza e parlare sempre con i compagni. Io però dico sempre che l’esperienza non ti garantisce niente, non ti garantisce la vittoria. Il solo fatto di avere esperienza non ti garantisce la vittoria di una partita o di un titolo. Però ti dà sicurezza o fiducia in certe situazioni di gara, perché le hai già vissute. Ci sei passato o comunque hai vissuto momenti simili e questo ti aiuta a prendere buone decisioni. Credo che avere esperienza significhi proprio questo. Avere già affrontato alcune cose ti aiuta a prendere decisioni migliori quando giochi in una partita o quando ti prepari per una finale o quando ti prepari per una partita, ma quello che conte è quello che succede in campo. Le sfumature della partita, giocare con personalità, con ambizione, con voglia di vincere e, ovviamente, non essere da meno dei tuoi avversari. Bisogna essere sempre consapevoli che gli avversari avranno lo stesso atteggiamento e la stessa voglia di vincere, gli avversari non tralasceranno questi aspetti. Bisogna fare come loro o anche meglio. Poi in campo dobbiamo esprimere la nostra personalità e tutte le qualità che abbiamo, sia come singoli che come squadra”.