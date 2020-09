“L’Inter ha aperto a cartellino gratuito, buonuscita e pagamento mensilità luglio, agosto e settembre. Se il Cagliari non fa il resto, come pattuito, non si sblocca“. Alfredo Pedullà, esperto di mercato e noto giornalista de’ La Gazzetta dello Sport e Sportitalia, ha pubblicato un tweet con gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra il club nerazzurro e la società di Giulini per il passaggio del difensore uruguaiano ex Atletico Madrid.