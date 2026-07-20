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Il Mondiale 2026 si è chiuso con il trionfo della Spagna, capace di piegare la resistenza dell'Argentina ai tempi supplementari grazie al gol decisivo di Ferran Torres. Anche in questa edizione è proseguita la tradizione che vede almeno un calciatore dell'Inter presente in finale dal 1982: in questo caso è toccato a Lautaro Martinez, che ha però assistito alla partita rimanendo in panchina.

L'attaccante e capitano nerazzurro ha vissuto un torneo con alti e bassi, soddisfazioni e una grande delusione. Il bilancio finale è di 3 gol: prima il rigore contro la Giordania nell'ultimo match della fase a gironi, con l'Argentina già qualificata per i sedicesimi di finale. Poi le reti ben più significative contro la Svizzera nei quarti e contro l'Inghilterra in semifinale che lo hanno portato a quota 40 centri con la maglia della Seleccion, quarto marcatore all time dietro solamente all'irraggiungibile Messi, a Batistuta e ad Aguero. A tutto ciò bisogna aggiungere l'assist per il gol vittoria di Enzo Fernandez contro l'Egitto.

Il suo impiego è cambiato nel corso del Mondiale: titolare nelle prime quattro, subentrato nelle successive tre. Il suo impatto, se possibile, è stato anche maggiore: mai una polemica, mai una parola fuori posto, ma impegno costante al servizio del gruppo. Lautaro ha dimostrato di essere uno degli elementi più importanti dell'Argentina, ma il suo positivo torneo si è chiuso con una delusione grandissima: zero minuti giocati nella finalissima contro la Spagna. L'andamento della partita non ha permesso al ct Scaloni di schierarlo, tra le polemiche dei tifosi argentini. Per Lautaro, ora, è tempo di pensare alle vacanze e di provare a mettersi alle spalle questa grande amarezza: l'Inter lo aspetta, la sua Milano non vede l'ora di riaccogliere il proprio capitano.