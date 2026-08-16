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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Robin Gosens ha parlato della sua nuova avventura allo Schalke 04. L'ex Inter ha parlato del derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund facendo un paragone con il derby di Milano.

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“Non vedo l'ora. Negli ultimi venti anni non mi sono mai perso un derby, a parte quando giocavo in contemporanea. È ovviamente una partita molto sentita. Quando ero all'Inter ho vissuto una situazione simile contro il Milan: mi ricordo in particolare la semifinale di Champions, si sentiva quel fuoco, quelle emozioni che difficilmente trovi nel calcio. Mi aspetto una partita simile contro il Dortmund”

(Sky Sport)