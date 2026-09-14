L'estremo difensore spagnolo dell'Inter non è stato impeccabile questa sera contro l'Udinese
VIDEO / Follia Martinez! Poi para tutto, ma non basta: gli highlights di Real-Inter 2-1
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Luca Gotti, ex allenatore dell'Udinese, dagli studi di Sky Sport ha espresso qualche dubbio su Josep Martinez, portiere dell'Inter che anche questa sera non è apparso impeccabile: "Ho più di qualche dubbio. Martinez è un buon portiere, però qui stiamo parlando di eccellenza assoluta: l'Inter è un grande club.
Da tifosi italiani ci piacerebbe che le nostre squadre avessero livelli di eccellenza anche in Europa, e allora probabilmente Martinez non è ancora pronto per quel livello".
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