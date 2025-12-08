All'ex allenatore nerazzurro DAZN ha chiesto l'elenco dei migliori giocatori del centrocampo

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 14:02)

A Fuoriclasse, programma di DAZN, l'ospite della serata era Claudio Marchisio. Noto soprannome dell'ex giocatore della Juventus è "il prìncipe". E così ad , ex allenatore dell'Inter, è stato chiesto di fare un elenco con "i prìncipi" della Serie A, i centrocampisti del nostro campionato con caratteristiche di un certo tipo.

«Ho scelto tre prìncipi e un re. Non c'è un nuovo Marchisio che abbinava corsa e qualità insieme e questo lo ha reso unico, un otto completo». «Partirei - ha spiegato l'ex allenatore nerazzurro - da Hakan Calhanoglu. Che ovviamente non è un Marchisio ma è un principino del campionato di Serie A, probabilmente tra i migliori d'Europa, nel pieno della sua maturazione. Ad un passo dall'addio in estate, si è invece ripreso l'Inter a suon di gol e ha segnato contro il Como un gol fantastico».

«Nell'elenco dei princìpi della Serie A metto pure Koné per le sue caratteristiche. Ha strappo, corsa, fisicità, qualità. L'ho visto giocare a due, da mezzala e pure davanti alla difesa nella Francia. Un difetto sono gli ultimi 11 metri e davanti alla porta deve lavorare di più. Il terzo principe per me è Lobotka che vedo, con Calhanoglu, come uno dei grandi registi della Serie A. Sicuramente è un giocatore particolare. Insieme al turco lo vedo come un principe della regia», ha aggiunto l'ex allenatore nerazzurro.

«Il re per me è Modric e chiunque voglia discutere dovrebbe abbandonare la sala. Un giocatore fantastico», ha concluso Stramaccioni incoronando il centrocampista croato del Milan.

(Fonte: DAZN)