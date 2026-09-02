VIDEO / C'è Lautaro in macchina: i tifosi fanno partire la festa di compleanno

È la notte del Gran Galà del Calcio. Al Teatro alla Scala si celebrerà l'evento organizzato dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A, inizio alle ore 19. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel corso della serata saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori, con l’eccezione del premio “Vota il Gol”, riservato ai tifosi.

"Una super formazione ideale dalla quale uscirà il Migliore Assoluto della stagione. Premi speciali anche per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno, il Miglior Giovane della Serie B e il Miglior Giovane della Serie A. L’edizione 2026 renderà inoltre omaggio ai vent’anni dalla storica vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006, con una celebrazione speciale dedicata ai protagonisti di una delle pagine più memorabili dello sport italiano".

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"In lizza, ovviamente, diversi giocatori dell'Inter scudettata nei rispettivi ruoli. Oltre a capitan Lautaro, tra i candidati ci sono anche Akanji, Bastoni, Dimarco, l'ex Dumfries, Çalhanoglu, Zielinski e Thuram. Cristian Chivu contenderà invece il premio di 'allenatore dell'anno' a Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini".

(Corriere dello Sport)