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Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Ciccio Graziani ha analizzato lo spettacolare pareggio tra Roma-Inter. L'ex attaccante ha messo in guardia i nerazzurri per le troppe reti subite. "Entrambe sono felici consapevoli della propria forza. La Roma sta giocando benissimo e l'Inter altrettanto".

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"Con i nerazzurri c'è sempre spettacolo. Inter sempre in svantaggio? Mi verrebbe da dire che l'approccio alle partite è un po' troppo superficiale dell'Inter. Forse crede molto nelle sue potenzialità, ma a volte ci sono delle amnesie anche difensive che fanno riflettere, allora qualche volta dico: "Siete concentrati? Siete in partita". Se devi dare un giudizio guardando le partite dell'Inter, che giudizio puoi dare? Se tu non la vivi la squadra, non conosci le dinamiche interne. Io quando guardo l'Inter dico: "Ehi Inter, occhio che mi sembri superficiale". Poi dopo si svegliano".