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L'ex attaccante Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge: "L'errore di Lautaro Martinez? Se avessi segnato tutte le volte che mi sono presentato davanti al portiere avrei superato i 200 gol... Il problema è un altro: quando sbaglia il portiere, prendi gol. Se sbaglia l'attaccante ma vinci la partita, non se lo ricorda nessuno. Ieri ho visto un Club Brugge straordinario: se gioca come a San Siro, al netto delle responsabilità dell'Inter, ne vincerà tante di partite. L'Inter, soprattutto nel primo tempo, ha giocato sotto ritmo, gli altri andavano a una velocità maggiore".

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"Cambiare portiere? Io non metterei in panchina Martinez, se lo metti in panchina adesso lo ammazzi. Adesso deve avere il massimo supporto dalla società, dall'allenatore, dallo staff, dai compagni: l'errore ci può stare. Se poi gli errori dovessero ripetersi, ci può stare qualche turno di riposo, ma con i portieri serve sempre grande attenzione. Se uno fa una papera, io lo farei giocare ancora e darei fiducia. Poco da dire sull'Inter: il Club Brugge ha giocato una partita straordinaria. Non so se l'Inter approcciato male la partita, ma questa è una sconfitta che pesa perchè non ce la aspettavamo. Mentre in Italia può permettersi di giocare a ritmi più bassi e vincere ugualmente, in Europa non può farlo. Nelle ultime 8 partite ha perso 7 volte: il percorso è molto negativo".