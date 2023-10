Grosso: “Quello che è successo poteva essere una tragedia. Spero ci serva da lezione”

Quella che doveva essere una partita di calcio, si stava per trasformare in una tragedia. Domenica il pullman del Lione è stato preso a sassate da un gruppo di ultrà del Marsiglia, a farne le spese Fabio Grosso . Passata la paura, il tecnico ha scritto un post su Instagram con un invito ai tifosi.

"Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere una lezione per il NOSTRO futuro. GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO SUPPORTO E LA VOSTRA VICINANZA. Allez l’OL ❤️… TOUJOURS!".