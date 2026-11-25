"È la prima volta che ne parlo ma mi vergognavo di aver detto di no a un Paese come l'Italia". Pep Guardiola, intervistato dall'ex campione brasiliano Romario sulla sua tv Youtube, è tornato sul suo rifiuto alla proposta di guidare gli Azzurri. "È uno dei miei più grandi onori che abbiano pensato a me per allenare la nazionale italiana ma sentivo di dovermi fermare - spiega l'ex tecnico di Barcellona e Manchester City - Se me ne avessero parlato anni prima, probabilmente avrei accettato".

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"Ma all'epoca, con Paolo Maldini e Leonardo, mi sono reso conto che dovevo fermarmi. Avevo bisogno di più tempo per me stesso. Sono stato allenatore per 18 anni, allenando ogni tre giorni". Romario, notoriamente critico sulla conduzione della nazionale del Brasile da parte di Carlo Ancelotti, ha chiesto un commento a Guardiola: "In nazionale il tempo è limitato. Lui si adatta a questi tempi più ristretti - replica l'allenatore catalano - Ma non potrei mai dubitare delle capacità di Carlo. È impossibile, perché lo conosco. È un leader nella gestione del gruppo. Dicono che sia il numero uno. L'ho affrontato, è molto intuitivo, intelligente nelle sue decisioni tattiche. Poi sa anche lui che se non vinci non duri".

Poi un ultimo passaggio su Cristiano Ronaldo: "Il Portogallo deve dargli l'addio che merita - spiega Guardiola - Entrambe le parti devono impegnarsi affinché ci sia un finale degno della sua carriera. Cristiano non può lasciare la nazionale portoghese in questo modo, non possono permettere che Cristiano se ne vada così".